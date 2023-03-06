СБУ затримала в Одесі колишнього бойовика «днр», який брав участь у боях в районі Донецького аеропорту

Служба безпеки викрила колишнього бойовика «днр» ході контрдиверсійних заходів в Одеській області.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисником виявився місцевий житель, який у 2015 році став бойовиком «днр» батальйону «Спарта». Разом з росіянами він брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході.

Зловмисник обстрілював оборонні позиції українських військових, брав участь у боях в районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на «курсах» снайперів.

Після поранення він таємно виїхав на територію, які контролює українська влада та згодом повернувся на Одещину. Фігурант переховувався від правоохоронців та продовжував підтримувати контакти з окупантами.

Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. Під час обшуків в його оселі виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки із доказами його злочинної діяльності.

Йому про підозру за участь у терористичній організації. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

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