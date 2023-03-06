«Що крутіше, ніж сім’я у 44 млн?» — CHARITY HUB та Соня Морозюк відкрили новий патріотичний артоб’єкт у Києві

У Києві з’явився стінопис, присвячений єдності та неймовірній стійкості українського народу у боротьбі з російським агресором.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Проєкт реалізувала агенція charity-консалтингу та соціального підприємництва

CHARITY HUB. Ініціатором та автором картини, яка відображена на муралі, стала

харківська художниця Соня Морозюк. Меценат проєкту — підприємець із Дніпра Сергій Дулєпов, який придбав картину на благодійному аукціоні, що відбувся під час Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) у листопаді 2022 року.

Мурал «Що крутіше, ніж сім’я у 44 млн?» знаходиться на вулиці Мечнікова, 16,

неподалік від стадіону «Олімпійський». Він створений за мотивами однойменної

картини з глибоким змістом єдності для нас: про українців на передовій і в тилу, про взаємопідтримку і спільні зусилля заради нашої перемоги.

«Я писала з третього дня війни, щойно минув перший шок і з’явилася можливість купити фарбу. Подолавши відчуття спустошеності та зневіри, я вирішила документувати у своїх картинах історію, для себе. Так мені було легше переносити весь жах війни в моїй країні, — згадує Соня Морозюк. — Потім я побачила відгук в аудиторії й пообіцяла, що щодня писатиму по картині. Я вирішила воювати на своєму фронті завдяки своєму вмінню. І робити те, що в мене добре виходить. Сталося так, що висловлюючи свої почуття, я висловлювала почуття всіх українців. Репостами картин мільйони підтримували один одного, тих, хто поруч, і тих, хто дуже далеко.

Тих, хто в окопах, та тих, хто з дітьми в безпеці. Усі ми стали однією великою

родиною. І що може бути крутіше, ніж сім’я в 44 мільйони?»

Створення стінопису координувала творча команда агенції CHARITY HUB, яка

співпрацює з провідними українськими та світовими вуличними художниками для створення серії патріотичних муралів в Україні та в різних містах світу. Артоб’єкти підсвічують героїзм та хоробрість української нації, а також привертають увагу світової громадськості до війни та закликають об’єднуватися на підтримку України.

В рамках проєкту влітку 2022 в історичному центрі Києва, на Подолі, команда

CHARITY HUB разом з Благодійним фондом “Для моєї України” реалізували мурал, присвячений мужнім захисникам українського неба в образі «Привида Києва». Також зараз ведуться переговори зі створення муралів у Берліні, Мюнхені та Нью-Йорку.

Команда агенції взялася за реалізацію стінопису «Що крутіше, ніж сім’я у 44 млн?», щоб підтримати моральний дух і мотивацію українців в опорі російському агресору. «Для нас це надзвичайно сакральний меседж. Кожен важливий на своєму місці — і в тилу, і на передовій, хто залишився та хто виїхав за кордон і постійно нагадує світові про те, що відбувається в Україні. Наша сила — в єдності, де б ми не були, в маленьких справах кожного з нас. Тільки спільними зусиллями ми прийдемо до перемоги та подальшого відновлення і процвітання, — коментує Анна Ковальова співвласниця агенції CHARITY HUB. — В цьому суть меседжа цього стінопису.

Ним ми хочемо нагадати українцям в усьому світі, що активна позиція кожного щодня потроху наближає нас до перемоги».