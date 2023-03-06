В Україні стартував 11 курс для охочих перейти на державну мову

В Україні стартував одинадцятий мовний курс від Всеукраїнського руху “Єдині”, призначений для охочих перейти на українську. Його амбасадором стала парамедик з “Азовсталі” Катерина Поліщук (“Пташка”).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: Українські атомні станції отримають можливість повністю перейти на паливо Westinghouse

“Приєднатися може кожен охочий із будь-якої точки світу. Участь – абсолютно безкоштовна”, – йдеться у повідомленні.

Учасники щодня отримуватимуть онлайн навчальні матеріали та завдання, матимуть змогу взяти участь у розмовних клубах – попрацювати в групах і отримати зворотний зв’язок від викладача української мови.