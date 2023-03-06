В Україні стартував 11 курс для охочих перейти на державну мову

В Україні стартував одинадцятий мовний курс від Всеукраїнського руху “Єдині”, призначений для охочих перейти на українську. Його амбасадором стала парамедик з “Азовсталі” Катерина Поліщук (“Пташка”).
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: Українські атомні станції отримають можливість повністю перейти на паливо Westinghouse
“Приєднатися може кожен охочий із будь-якої точки світу. Участь – абсолютно безкоштовна”, – йдеться у повідомленні.
Учасники щодня отримуватимуть онлайн навчальні матеріали та завдання, матимуть змогу взяти участь у розмовних клубах – попрацювати в групах і отримати зворотний зв’язок від викладача української мови.
- Для розмінування України знадобиться майже 70 років — Мінекономіки
- Німецький оборонний концерн веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні
- Уже понад 10 країн взяли під патронат відбудову певних об’єктів або регіонів – Шмигаль
- Українські атомні станції отримають можливість повністю перейти на паливо Westinghouse
- Україна у лютому експортувала товарів на $3,3 мільярда
- Амстердамський музей Стеделік визнав Малевича українським художником
- МКІП працює над репрезентацією української культури у країнах «глобального Півдня»
- У Берліні відкрилась фотовиставка «Мистецтво переживати війну»
- За місяць українці обміняли 10 млн LED-лампочок