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В Україні стартував 11 курс для охочих перейти на державну мову

06.03.2023

В Україні стартував одинадцятий мовний курс від Всеукраїнського руху “Єдині”, призначений для охочих перейти на українську. Його амбасадором стала парамедик з “Азовсталі” Катерина Поліщук (“Пташка”).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Приєднатися може кожен охочий із будь-якої точки світу. Участь – абсолютно безкоштовна”, – йдеться у повідомленні.

Учасники щодня отримуватимуть онлайн навчальні матеріали та завдання, матимуть змогу взяти участь у розмовних клубах – попрацювати в групах і отримати зворотний зв’язок від викладача української мови.

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