У Держприкордонслужбі розповіли, скільком людям відмовляють у виїзді щодня

Щодня українські прикордонники відмовляють у виїзді за кордон близько 150 особам.

Про це в коментарі «РБК-Україна» розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Переважно не випускають з України чоловіків призивного віку.

Перед виїздом Демченко радить ознайомитися з правилами перетину кордону під час війни, з’ясувати, під яку категорію ви підпадаєте та які саме документи потрібні. Зокрема, він нагадав, що жінкам та дітям потрібні паспортні документи.

«Така норма ще діє, але ми й раніше наголошували, щоб за можливості люди робили собі закордонні паспорти, бо саме закордонний паспорт може стати тим документом, який буде необхідний під час перебування за кордоном, а не «внутрішній» паспорт», — розповів Демченко.

Водночас він зауважив, що виїхати за «внутрішнім» паспортом можна тільки за особливих умов. Зокрема, можуть випустити людей, які рятуються з зони близької бойових дій, адже є домовленість з іншими країнами.

«А якщо людина виїхала, повернулася і знову виїжджає із внутрішнім паспортом — тільки якщо будуть підстави й розуміння, чому вона так діє. Таку людину можуть висадити на кордоні…Якщо людина, умовно з Києва, поїде за кордон із внутрішнім паспортом, то її можуть не лише не випустити, але й треба розглядати можливість, що й не впустять в іншу країну», — додав Демченко.

Раніше Chas News розповідав, як оформити закордонний паспорт для дитини та які документи для цього потрібні.

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