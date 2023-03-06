Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні, можливо, замінять строкову службу курсами спеціальної військової підготовки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

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Резніков вважає, що, враховуючи постійні загарбницькі наміри Росії щодо України, усім українцям варто бути підготовленими до можливої спроби російського реваншу.

«Я переконаний, що нам треба готуватись до зміни в правовому плані та в культурі поведінки нашої нації після перемоги. На жаль, фізично ворожа країна, яка є нашим сусідом, не полетить в космос. Навіть з усіма витворами Ілона Маска. І вона буде мріяти про реванш. Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення — це потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. В такий спосіб живе Швейцарія», — сказав Резніков.

Він заявив, що строкова служба в Україні може бути замінена на курси військової підготовки.

«Я переконаний, що навпаки — культура військової професії має стати трендом. Як в Ізраїлі, наприклад. Можливо, строкова служба нам більше не потрібна. Але кожна молода людина в 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником — розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів — давай. Ходити в тир — ця культура має бути. Мають працювати тири, щоб всі вміли вправно користуватись вогнепальною зброєю», — каже міністр.

Він додав, що наразі потрібно завершити реформу щодо володіння вогнепальною зброєю, яка, на його переконання, має бути у населення.

«Коли ворог буде знати, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він 10 разів подумає», — каже Резніков.

За словами міністра, ці питання обговорюються з прем’єр-міністром.

«Це записано в нашому плані й це один з елементів змін до законодавства, які ми готові робити. Це чітко збігається з позицією президента, ми з ним про це говорили», — каже міністр оборони.