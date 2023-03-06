Болгарія за рік через посередників відправила Україні озброєння на $1 млрд

За два роки Болгарія поставила Україні озброєння на суму понад $1 млрд через країни-посередники, зокрема через США, Велику Британію та Польщу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Ліга.Новини.

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За словами колишнього депутата Народних зборів Болгарії Велізара Шаламанова, якого цитує видання, “болгарські компанії не продають зброю та боєприпаси безпосередньо українським клієнтам, тому що існує практика реалізації угод через закордонні програми”.

Зазначається, що лише 2022 року Болгарія опосередковано експортувала в Україну зброї щонайменше на $1 млрд.

Шаламанов пояснив, що у Великій Британії, США та Польщі “є програма з хорошим фінансуванням”, через яку закуповується необхідне для України озброєння.

“Тобто гроші не українські, а британські, американські, польські чи європейські. Тому озброєння купують через інші компанії. Крім того, важлива логістика, і, як ми всі знаємо, вона переважно організована через Польщу і є відповідальністю тих компаній, які купують на болгарському ринку”, – додав він.

Болгарська збройова промисловість у 2022 році відзначила рекордний продаж продукції за кордон, зокрема до Польщі та Румунії, звідки зброя вирушала до України, пише видання.

Журналісти зазначають, що перший випадок постачання Болгарією озброєння Україні відбувся ще до початку повномасштабного вторгнення російських військ, оскільки з початку 2021 року до 24 лютого 2022 року Україна не укладала прямих угод з болгарськими збройовими компаніями, які є основними експортерами зброї та боєприпасів, вироблених за радянським стандартом для ЗСУ.