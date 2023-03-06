У «Дії» зʼявилась можливість отримати судове рішення

У додатку «Дія» відтепер можна отримати електронні судові рішення.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

«До цього треба було їхати до суду, стояти в чергах та збирати купу документів. Зараз — робите кілька кліків у застосунку — і судове рішення у вас», — зазначив міністр.

Щоб отримати документ потрібно:

Зайти у застосунок «Дія»

Перейти у розділ «Послуги» та обрати «Судові справи»

Переглянути судове рішення і за потреби завантажити собі на смартфон.

Також «Дія» надсилатиме сповіщення про судову справу.

Наголошують, що послуга доступна тільки в останній версії додатку, тому його обов’язково потрібно оновити.

Федоров наголосив, що цифровий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Його можна буде надати, наприклад, органам ДРАЦС для підтвердження розлучення з партнером. Або показати органам МВС, щоб забрати вилучені права.

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