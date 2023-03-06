У «Дії» зʼявилась можливість отримати судове рішення

У додатку «Дія» відтепер можна отримати електронні судові рішення.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
«До цього треба було їхати до суду, стояти в чергах та збирати купу документів. Зараз — робите кілька кліків у застосунку — і судове рішення у вас», — зазначив міністр.
Щоб отримати документ потрібно:
Також «Дія» надсилатиме сповіщення про судову справу.
Наголошують, що послуга доступна тільки в останній версії додатку, тому його обов’язково потрібно оновити.
Федоров наголосив, що цифровий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Його можна буде надати, наприклад, органам ДРАЦС для підтвердження розлучення з партнером. Або показати органам МВС, щоб забрати вилучені права.
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