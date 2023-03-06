СБУ вилучила нафтопродукти «Укрнафти» та «Укртатнафти» на майже 800 млн грн

У ході обшуків у компаніях «Укрнафта» та «Укртатнафта» правоохоронці вилучили понад 16 тис. т нафтопродуктів на суму майже 800 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що під час обшуків на логістичних базах і складах компаній правоохоронці вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів. Загальна вартість продукції становить майже 800 млн грн.

«Таким чином СБУ заблокувала можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів, які з «Укрнафти» та «Укртатнафти» незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній», — підкреслили правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони.

«Встановлено, що представники «Укртатнафти» впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності», — зазначають в СБУ.

В подальшому підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти».

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