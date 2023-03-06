Скидали боєприпаси з дронів. Окупанти обстріляли село під Новою Каховкою

У понеділок, 6 березня, російські загарбники обстріляли смт Козацьке Новокаховської громади Херсонської області. Одна людина поранена.

Про це повідомляється у Херсонській ОВА.

«Окупанти гатили по селищу із артилерії та скидали боєприпаси з дронів», — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, місцева мешканка дістала поранення ноги.

«Бригада швидкої допомоги оперативно доправила жінку до лікарні, де їй надали необхідну допомогу. Стан пораненої дозволяє продовжувати лікування амбулаторно», — додали в адміністрації.

Крім того, кілька будинків у Козацькому пошкоджені.

Раніше повідомлялось, окупанти дронами обстріляли чергу за гуманітарною допомогою на Херсонщині.

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