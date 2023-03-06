До «Армії відновлення» залучили 8,5 тис. безробітних в 13 регіонах

До виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту «Армія відновлення» залучили 8,5 тис. безробітних у 13 регіонах.

Про це повідомила Юлія Свириденко, перша віцепрем’єр-міністер — міністер економіки.

За її словами, проєкт «Армія відновлення», спрямований на залучення людей, що тимчасово втратили роботу, до виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни, набирає популярності.

«На сьогодні він реалізується вже у 13 областях, на днях долучились Дніпропетровська та Львівська області. До виконання суспільно корисних робіт лише з початку цього року було залучено 4900 людей, які були безробітними, а загалом з часу старту проекту залучено 8,5 тисяч осіб», — сказала Свириденко.

Ці люди отримують від держави оплату за роботу щонайменше 6700 грн, що є більшим, ніж середній розмір допомоги з безробіття, додала міністер. За виконання робіт держава виплатила учасникам «Армії відновлення» вже майже 56 млн грн, повідомила Свириденко.

Лідерами за кількістю залучених безробітних до виконання суспільно корисних робіт є:

Полтавська область — залучено 2 621 людей;

Донецька — 1350 людей;

Київська — 1193 людей;

Сумська — 1179 людей.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону, пояснили у міністерстві економіки. Найчастіше людей залучають до:

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг в Пунктах незламності;

розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;

розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;

заготівлі дров для військових та населення.

За даними відомства, на 2023 рік в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на організацію суспільно корисних робіт передбачили 104 млн грн.

Що відомо про проєкт «Армія відновлення»

Проєкт «Армія відновлення» запроваджений Урядом восени 2022 року. Його мета — залучити людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт. З безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання зазначених робіт, оплата складає щонайменше 6700 грн і може дофінансовуватись з місцевих бюджетів чи за рахунок замовників таких робіт.

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