У Сумській міській тергромаді триває відновлення будинків, постраждалих від агресії рф

Директор департаменту інфраструктури Олександр ЖУРБА розповів, як проходить відновлення житлових об’єктів на території Сумської міської ТГ, що були зруйновані внаслідок збройної агресії рф.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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За словами посадовця, у 2022 році після комісійного обстеження 273 будинки на території громади були визнані постраждалими від дій рф (85 багатоповерхівок і 188 будинків приватного сектору), із них 22 — зруйновані майже повністю.

Станом на сьогодні близько 150 будинків уже відновлено. Минулого року на ці роботи з резервного фонду бюджету Сумської ТГ виділили понад 20 млн — вони були використані на зруйноване житло в районі Веретинівки, вул. Роменська та у старостинських округах.

Як повідомив Олександр Журба, першочергово проводилися поточні ремонти: відновлювали покрівлі, вікна й двері по адресах, з яких надходили заявки від сумчан.

Загалом за період з початку повномасштабного вторгнення до департаменту надійшло понад 370 таких заявок. По всіх адресах виїжджала комісія, яка проводила обстеження і фіксувала факти руйнації.

Ті жителі громади, які мали можливість самостійно відновити житло, отримали компенсацію за придбані будматеріали. На це минулого року з бюджету громади було виділено 3 млн грн, з яких використано 1,8 млн.