Відновлення медичної інфраструктури оцінюється щонайменше у понад 6 млрд дол

З початку активної стадії війни росія завдала суттєвих втрат медичній системі. Найбільших руйнувань зазнала медична інфраструктура на територіях 5 областей: Донецької, Харківської, Миколаївської, Чернігівської та Київської. Також наразі залишається складною ситуація з медичною інфраструктурою у Луганській області. Україна фактично не має доступу до медичних закладів на цій території та не може повноцінно оцінити ступінь руйнувань.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Однак, попри щоденні обстріли та виклики, з якими стикається медична система, Україна, за допомогою міжнародних партнерів, вже працює над відновленням медичної інфраструктури від наслідків війни.

Наразі при МОЗ створено проектний офіс із відновлення системи охорони здоровʼя. Його основна мета – підтримувати та координувати впровадження реформи та заходів із відновлення.

«Останній рік ми синхронізуємося з міжнародними партнерами, аби рухатися в унісон в питаннях відновлення медичної системи та якісно координувати ту технічну підтримку, яка надходить з боку різноманітних міжнародних джерел. Секторальна робоча група, в рамках якої ми зібралися, – це саме той майданчик, на якому ми зможемо обговорювати активності партнерів, встановлювати пріоритети та намічати чіткі вектори подальшого руху», – заявив заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час засідання секторальної робочої групи «Охорона здоров’я», яка створена на базі МОЗ.

За словами заступника Міністра, секторальна робоча група, до якої входять численні міжнародні партнери, найближчим часом фокусуватиметься на питаннях відновлення медичної системи та викликах, спричинених війною.

Загальні потреби для відновлення медичної інфраструктури вже оцінюються у 6,4 мільярда доларів. Аби відновити загалом систему охорони здоровʼя до кращих європейських практик необхідна сума у понад 15 мільярдів доларів.

Аби відновлення відбувалося комплексно, МОЗ розробило проект Плану відновлення медичної інфраструктури.

План відновлення загалом поділено на 3 блоки. Перший інтегрований у військові реалії та стосується забезпечення медичної допомоги, відновлення медичних послуг на деокупованих територіях. Сюди включено моніторинг пошкодженої інфраструктури та розробку подальших планів для відновлення.

Другий блок – це безпосередньо відновлення медичної інфраструктури, яка пошкоджена або зруйнована окупантами. На цьому етапі відбуватиметься не лише відбудова медичних закладів, а й посилення реабілітаційних послуг, надання послуг з охорони психічного здоровʼя, гармонізація законодавства з ЄС тощо.

Третій блок передбачатиме модернізацію медичної системи відповідно до кращих світових практик. У цей етап закладено підвищення якості медичної допомоги та розвиток кадрового потенціалу.