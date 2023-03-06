У білорусі лідерку опозиції Світлану Тихановську засудили до 15 років вʼязниці

Мінський міський суд заочно засудив до 15 років увʼязнення лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.

Про це повідомляє місцеве видання БелТа.

Іншому опозиціонеру Павлу Латушко присудили 18 років колонії. Їх визнали винними у:

у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом;

створенні екстремістського формування та у керівництві таким формуванням;

публічних закликах до захоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі;

в умисних діях, спрямованих на порушення іншої соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою іншої соціальної належності.

Ідеться про протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 2020 року.

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