Латвія візьме участь у відновленні інфраструктури у Чернігівській області.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив президент Латвії Егілс Левітс.
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“Латвія приєднається до процесу відновлення у Чернігівській області. Бюджет буде затверджено наступного тижня. Там окремим рядком пропишуть кошти, які буде виділено Чернігівській області”, – сказав Левітс.
За його словами, Латвія виділила на військову допомогу Україні понад 1% свого ВВП.
“Військова підтримка є пріоритетом, оскільки на Україну попереду чекає важкий час. Ми і далі працюємо над постачанням різноманітної техніки й обладнання. Ми також переконуємо партнерів у необхідності прискорювати темпи постачань обіцяного ними для підготовки ЗСУ [до контрнаступу і звільнення своїх територій]”, – зазначив Левітс.
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