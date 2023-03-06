Японія надасть грант $170 млн на відновлення України

Україна отримає від Японії грантову допомогу розміром $170 млн на реалізацію Плану швидкого відновлення України, відповідну угоду підписали посол Японії Мацуда Кунінорі та віцепрем’єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у п’ятницю.

Як повідомило Мінвідновлення, днем раніше віцепрем’єр також підписав меморандум, згідно з яким Програма розвитку ООН (ПРООН) здійснюватиме незалежний нагляд за використанням коштів на відновлення житла в Київській області.

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“Прозорість і підзвітність – базові принципи підходу до відбудови. Без виконання цих умов залучення міжнародних партнерів і загалом ефективне відновлення зруйнованого – неможливі (…) Успішний досвід нагляду та загалом співпраці з ПРООН в питаннях незалежного нагляду плануємо масштабувати й на інші проєкти відбудови в різних регіонах України”, – зазначив Кубраков.

За його словами, таку співпрацю планується побудувати з іншими міжнародними організаціями – фінансовими чи експертними.

Окрім незалежного нагляду ПРООН підтримуватиме цифровізацію процесів реконструкції, розвитку та моніторингу у сфері регіонального розвитку, працюватиме над підвищенням потенціалу місцевого самоврядування в реалізації інфраструктурних проєктів, над доступом громад до міжнародного донорського фінансування та енергоефективністю соціальної інфраструктури.

Крім того, Програма розвитку ООН забезпечить технічну підтримку Україні у відновленні.

Як повідомлялося, уряд Японії виділив на відновлення України $170 млн, а до цього – ще $95 млн, які спрямував Програмі розвитку ПРООН у рамках партнерської угоди.

Крім того, в січні стартував напрям “Відновлення” в рамках фандрейзингової платформи UNITED24. Завдяки йому 18 багатоквартирних будинків в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, Бузовій та Милій будуть капітально відремонтовані, а близько 4000 мешканців зможуть повернутися у свої домівки вже до кінця 2023 року. На ці цілі, згідно з рішенням уряду, буде спрямовано понад 500 млн грн, зібраних на спеціальному рахунку UNITED24.