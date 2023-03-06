Великдень — найважливіше свято для 70% українців — опитування

Свята, до яких українці ставляться з найбільшою любов‘ю та повагою — Великдень (70%) та Різдво Христове (69%).
Не менш важливими для громадян, а подекуди навіть більше до душі, ніж релігійні свята, є День незалежності України (63%) і День захисників і захисниць (54%).
Про це свідчать опубліковані 6 березня результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Окрім цього, найулюбленішими й найважливішими святами українці вважають:
- День захисників і захисниць України — 54%;
- Новий рік — 52%;
- День Конституції України — 29%;
- Міжнародний жіночий день (8 березня) — 25%;
- Трійця — 22%;
- День Перемоги — 13%;
- День праці (1 травня) — 5%.
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