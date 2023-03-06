Великдень — найважливіше свято для 70% українців — опитування

Свята, до яких українці ставляться з найбільшою любов‘ю та повагою — Великдень (70%) та Різдво Христове (69%).

Не менш важливими для громадян, а подекуди навіть більше до душі, ніж релігійні свята, є День незалежності України (63%) і День захисників і захисниць (54%).

Про це свідчать опубліковані 6 березня результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Окрім цього, найулюбленішими й найважливішими святами українці вважають:

День захисників і захисниць України — 54%;

Новий рік — 52%;

День Конституції України — 29%;

Міжнародний жіночий день (8 березня) — 25%;

Трійця — 22%;

День Перемоги — 13%;

День праці (1 травня) — 5%.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.