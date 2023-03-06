Українців попередили про можливі затримки на кордоні з ЄС: в чому причина

У вівторок, 7 березня, можливі певні технічні перерви у процесі пропуску пасажирів на кордоні України та країн ЄС. Причина — оновлення інформаційних систем.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Як розповіли прикордонники, у державах ЄС планується оновлення інформаційних систем, які використовуються під час прикордонного контролю на зовнішніх кордонах.

«У зв’язку з цим 7 березня 2023 року з 8:00 до 22:00 можливі технічні перерви у процесі пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною», – сказано в повідомленні.

Держприкордонслужба просить українців врахувати цю інформацію під час планування поїздки.

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