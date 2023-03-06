Не лише штурм. Які завдання виконують штурмові бригади ЗСУ

Десантно-штурмові війська (ДШВ) ЗСУ — це окремий рід військ України, який виконує задачі під час воєнних дій. Попри промовисту назву штурмовики відповідають не тільки за атаки, а й за оборону та бойові дії в тилу ворога. В Україні існує кілька штурмових бригад. Частину з них створили після російської агресії у 2014 році.

Chas News розповідає, які завдання виконують ці військові з’єднання, зокрема, після початку повномасштабного вторгнення.

Що таке штурмова бригада

Десантно-штурмова бригада — це тактичне військове з’єднання у складі ДШВ. Воно призначене для ведення десантно-штурмових дій.

Штурмовий компонент має підвищені вогневі можливості. Його складають тактичні групи, створені на основі десантно-штурмових, парашутно-десантних батальйонів, підсилених танковими, артилерійськими, зенітними (зенітно-артилерійськими) підрозділами.

У складі ДШВ також є повітряно-десантний компонент, який складають підрозділи, призначені для завдань, що виконуються повітряними десантами. Бойовий склад ДШВ відносять до сил негайного реагування Збройних сил України.

Які завдання виконують штурмові бригади

У Десантно-штурмових військах пояснюють, що їхні бригади призначені для швидкого розгортання з метою оборони окремих напрямків, ведення штурмових дій, а також охоплення противника повітрям, ведення бойових дій у його тилу.

Штурмові групи у складі цих військ застосовують для подолання укріплених районів, опорних пунктів, знищення важливих об’єктів, що мають фортифікаційне обладнання та розвинену систему охорони.

Штурмові бригади в складі ЗСУ

Всього структура Десантно-штурмових військ нараховує сім бригад і один дивізіон артилерії:

25-а окрема повітряно-десантна бригада;

79-а окрема десантно-штурмова бригада;

80-а окрема десантно-штурмова бригада;

81-а окрема аеромобільна бригада;

95-а окрема десантно-штурмова бригада;

45-а окрема десантно-штурмова бригада;

46-а окрема десантно-штурмова бригада;

148-й окремий гаубичний самохідно-артилерійський дивізіон.

З 2014 року вони одними з перших відбивали російську агресію на Донбасі, а після повномасштабного вторгнення — на всіх інших фронтах. Штурмові бригади також є у складі Сухопутних військ, зокрема:

128-а окрема гірсько-штурмова бригада;

10-а окрема гірсько-штурмова бригада;

47-а окрема штурмова бригада (створена у 2022 році).

Скільки людей у штурмовій бригаді

В українських Збройних силах кількість людей у бригаді дуже сильно коливається. Бригада складається із декількох батальйонів й підрозділів військ спеціального призначення. У військовому з’єднанні може бути від 1 тис. до 8 тис. осіб.

Точної інформації про чисельність десантно-штурмових бригад немає у вільному доступі. На кінець 2021 року польський портал Defence24 оцінював чисельність ДШВ ЗСУ в 16 тис. військовослужбовців. Однак після повномасштабного вторгнення 2022 року їхня кількість мала зрости.

Діяльність штурмових бригад під час повномасштабного вторгнення рф

Бригади ДШВ є одними з найбільш боєздатних у Збройних силах. Із самого початку великого вторгнення росії у 2022 році вони брали участь в боях за Гостомельський аеропорт, Миколаївщину, Луганщину, знищували окупантів на Харківщині та під Бахмутом.

У соцмережах командування ДШВ регулярно публікує відеосвідчення роботи військових, які ліквідують колони російської техніки та особовий склад.