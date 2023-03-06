Суд арештував активи Медведчука та Козака, які вони записали на львівську пенсіонерку

Личаківський районний суд Львова арештував активи кількох київських компаній, власницею яких була 62-річна львівська пенсіонерка Ольга Куць. Цей бізнес міг належати колишнім нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Про це пише Bihus.info з посиланням на дані з реєстрів та тексти судових ухвал.

Суд арештував частки у компаніях «Істбуд» та «Таун Ленд Компані». Сама Куць володіла в них часткою в 55%.

Перша компанія є власницею майже гектара землі на бульварі Дружби Народів в Києві. Ділянка, окрім того, що знаходиться в центрі міста і поблизу зручної транспортної розв’язки, вже також має і комерційно-вигідне цільове призначення — для будівництва готельно-офісної будівлі. Орієнтовна ринкова вартість ділянки близько 160 млн грн.

Водночас «Таун Ленд Компані» є замовницею будівництва житлового комплексу «Поетика». Оскільки роботи ще не завершені, поки компанія значиться власницею низки об’єктів незавершеного будівництва. Загальна вартість арештованого майна сягає до 5 млрд.грн.

Саме про ці компанії та об’єкти, а також про зв’язок Ольги Куць з підозрюваними у державній зраді екснардепами Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком журналісти Bihus.Info розповіли наприкінці лютого.

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