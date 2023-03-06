7 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 7 березня
Сьогодні в Албанії відзначають День вчителя.
У Туркменістані — День працівників комплексу транспорту та зв’язку.
Яке релігійне свято 7 березня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мученика Маврикія і 70 святих.
Святий Маврикій жив наприкінці III століття, був воєначальником в Апамеї Сирійській. Він сповідував християнство, за що римська влада піддала тортурам його, а також його сина Фотіна. Після катувань їм відсікли голови.
День ангела 7 березня
Іменини в цей день святкують Петро, Панас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Михайло.
Які історичні події стались 7 березня
321 — за указом римського імператора Костянтина неділя оголошена вихідним днем.
1573 — Іван Федоров заснував у Львові першу друкарню.
1573 — Венеція поступилась Османській імперії Кіпром.
1788 — Велика пожежа сталась у Кіото (Японія).
1799 — Наполеон захопив Яффу під час Єгипетського походу.
1824 — 12-річний Ференц Ліст вперше виступив з концертом у Парижі.
1876 — американський винахідник Александер Белл отримав патент на телефон.
1936 — у порушення чинних мирних договорів Нічеччина реокупувала Рейнську область.
1967 — у СРСР запроваджено п’ятиденний робочий тиждень.
1992 — після повалення президента Звіада Гамсахурдіа у Тбілісі оголошено про створення Державної ради, головою якої став Едуард Шеварнадзе.
2007 — при посадці в Джокьякарті (Індонезія) літак Boeing 737-497 викотився за межі злітно-посадкової смуги, розвалився і спалахнув — загинула 21 людина.
Хто народився 7 березня
1671 — Роб Рой, національний герой Шотландії, «шотландський Робін Гуд».
1765 — Жозеф Нісефор Ньєпс, французький винахідник, один з творців фотографічного процесу.
1785 — Алессандро Мандзоні, італійський поет, драматург, прозаїк.
1850 — Томаш Масарик, чехословацький громадський і політичний діяч, перший президент Чехословаччини (1918—1935).
1875 — Моріс Равель, французький композитор.
1932 — Володимир Дахно, український кінорежисер і художник-аніматор.
1959 — Лучано Спаллетті, італійський футболіст і тренер.
1960 — Іван Лендл, американський тенісист чеського походження, восьмиразовий переможець турнірів Великого шолома.
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