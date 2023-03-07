Україна готує інфраструктуру, щоб прийняти західні бойові літаки — Ігнат

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, заявив, що Україна має план навчання українських пілотів та інженерів на бойових західнах літаках, а також готує під них інфраструктуру.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Зараз у США перебувають кілька українських пілотів. Вони прибули на одну з авіабаз, де мають або пройти тренування на тренажерах західних винищувачів, що дозволить оцінити строки навчання, або стати учасниками програми із підвищення кваліфікації.

«Наші пілоти разом з колегами будуть аналізувати, скільки часу і засобів потрібно, щоб організувати цю підготовку. Невідомо, де і на якому типі літака вона проходитиме, але процес іде», — сказав Ігнат.

Він додав, що Міноборони і Мінінфраструктури вже готують інфраструктуру для західної авіації.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент США Джо Байден «поки що» виключив можливість поставок сучасних американських винищувачів Україні.

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