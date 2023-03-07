У Бахмуті ліквідували «вагнерівців», які намагались сховатись після штурму (відео)

Українські прикордонники у Бахмуті знищили «вагнерівців», які намагалися заховатися після невдалого штурму.

Відео опублікувало МВС України.

Група російських найманців з ПВК «Вагнер» намагалася атакувати один з українських опорних пунктів. Українці зупинили штурмовиків у ближньому бою.

Втративши частину своїх сил, росіяни почали відходити. Нацгвардійці вистежили втікачів за допомогою дрона, а прикордонники-мінометники знищили щонайменше сім загарбників.

В МВС зазначають, що окупанти день за днем нищать міську інфраструктуру Бахмута, посилаючи своїх військових у бій фактично по руїнах.

Всього за 6 березня українські військові знищили 1060 окупантів, девʼять танків та 23 артилерійські системи.

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