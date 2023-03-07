Міністр оборони Польщі заявив, що в Україну прибули перші батареї Patriot

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що до України прибули перші батареї американського зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це він розповів в інтервʼю іспанській газеті La Razon.

«…завдяки зусиллям Польщі батареї Patriot чи перші танки Leopard, серед іншого, досягли України. Ми є не лише основним пунктом передачі допомоги, але й одним із найбільших донорів», — зазначив Блащак.

За його словами, за рік вторгнення Польща передала Києву озброєнь на понад €2,2 мільярда, і сюди не входять витрати на навчання українських бійців.

На початку лютого стало відомо, що до Німеччини прибули 70 українських військових для навчання на зенітно-ракетному комплексі Patriot.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.