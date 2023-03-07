У Мощуні створюють меморіал “Янголи перемоги”

У селі Мощун на Київщині, почали благоустрій території меморіального місця-пам’яті. Рідні та близькі загиблих воїнів збиратимуться тут разом для вшанування їхньої пам’яті.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Великий Київ.
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Локацію розчистили від сміття, облаштували до неї під’їзну дорогу, встановили частину подіуму та місце для зібрання людей.
Вже 11 березня на цій території зберуться рідні та близькі полеглих воїнів, а також односельці, щоб вшанувати пам’ять героїв.
Меморіал створюють за ініціативи начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка та підтримки Київської обласної військової адміністрації із залученням благодійних організацій та волонтерів.
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