У Мощуні створюють меморіал “Янголи перемоги”

У селі Мощун на Київщині, почали благоустрій території меморіального місця-пам’яті. Рідні та близькі загиблих воїнів збиратимуться тут разом для вшанування їхньої пам’яті.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Великий Київ.

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Локацію розчистили від сміття, облаштували до неї під’їзну дорогу, встановили частину подіуму та місце для зібрання людей.

Вже 11 березня на цій території зберуться рідні та близькі полеглих воїнів, а також односельці, щоб вшанувати пам’ять героїв.

Меморіал створюють за ініціативи начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка та підтримки Київської обласної військової адміністрації із залученням благодійних організацій та волонтерів.