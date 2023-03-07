Як військовослужбовці сплачують аліменти: процедура і порядок стягнення

Згідно з українським законодавством, при розлученні той із батьків, який не залишається із дитиною, повинен сплачувати кошти на її утримання. Цей обов’язок поширюється і на військовослужбовців.

Chas News розповість, у якому порядку з військових стягують аліменти під час воєнного стану.

Стягнення аліментів з військовослужбовця

Люди, які перебувають на службі в армії, мають кілька видів грошового забезпечення, зокрема:

щомісячні основні види грошового забезпечення;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення;

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Раніше аліменти стягували тільки із заробітної плати військовослужбовця. Однак у 2022 році Кабмін схвалив нововведення, які передбачають утримання аліментів з усіх видів грошового забезпечення. Винятком є тільки випадки, передбачені законом.

Тобто зараз аліменти стягують із зарплатні військового, додаткової винагороди на період воєнного стану і так званих «бойових» виплат.

Скільки аліментів сплачують військові

Суму аліментів, які потрібно відраховувати дитині з додаткової винагороди, визначає суд. За наявності кількох дітей розмір аліментів пропорційно розділять між ними.

Якщо військовий має більше трьох дітей, на їхнє утримання можуть стягнути до 50% всього заробітку. По закону, у платника має залишатись не менше половини загального доходу.

Який максимальний і мінімальний розмір аліментів

Закон не передбачає такого поняття як максимальний розмір аліментів. Але сума не може бути більшою, аніж десять прожиткових мінімумів на дитину.

Рекомендований мінімальний розмір — 100% прожиткового мінімуму для дитини, 50% мінімуму є обов’язковими для сплати.

Прожитковий мінімум дітей складає: