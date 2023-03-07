У 30-й ОМБр назвали ім’я українського полоненого, якого розстріляли росіяни

30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького назвала ім’я військовополоненого, якого окупанти розстріляли за слова «Слава Україні».

За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї ОМБр Тимофій Миколайович Шадура. Він вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут. Інформацію підтвердили і в Генштабі.

У бригаді зазначають, що тіло українця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження особи відбудеться після повернення тіла та проведення експертиз.

Нагадаємо, українці обіцяють грошову винагороду людині, яка назве імена росіян, що розстріляли українського військовополоненого.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.