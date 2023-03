«Видавництво Старого Лева» визнали найкращим дитячим видавцем книг у Європі

Українське «Видавництво Старого Лева» отримало премію Болонського ярмарку дитячої книжки як найкраще дитяче видавництво 2023 року у Європі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

Відзнака Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year, заснована Болонським ярмарком дитячої книжки, Італійською асоціацією видавців та Міжнародною асоціацією видавців, вважається однією з найпрестижніших у сфері книговидання.

«Важко говорити без сліз. Ми щиро вдячні всім, хто голосував та підтримував українське «Видавництво Старого Лева». Дякую всім за цю неймовірну підтримку, яку відчуваємо постійно. Зараз для нас це особливо важливо. Я хочу присвятити цю перемогу Україні і нашому мужньому народу. З вірою в перемогу України над російським агресором!» – розповіла Читомо Мар‘яна Савка, співзасновниця видавництва та його головна редакторка.

Премію присуджують самі видавці, яких просять номінувати тих колег, які вирізняються своєю креативністю, інноваційністю та якістю редакційного вибору.

Переможці розподіляються за географічним принципом. У 2023 році ними стали:

Європа: Видавництво Старого Лева (Україна)

Африка: Trinta zero Nove (Мозамбік)

Азія: Wonder House Books (Індія)

Карибський басейн, Центральна та Південна Америка: Editorial Amanuta (Чилі)

Північна Америка: La courte échelle (Канада)

Океанія: Magabala Books (Австралія)

«Я гуляла книжковим ярмарком в Болоньї, переповненому прекрасними дитячими книгами, а мій 8-річний син разом зі шкільними друзями сидів у бомбосховищі. – поділилась пані Мар‘яна. – І знаєте, що там роблять діти, переховуючись від ракетного удару росії по наших містах? Вони читають книжки!»

Мар‘яна Савка додає: «Тож ми ніколи не здамося, бо хочемо зберегти для наших дітей таке майбутнє, в якому про війну можна дізнатися хіба що з книг і в якому гуманістичні цінності не є порожнім звуком. На нашому цьогорічному стенді у Болоньї багато жовтих метеликів. Цей маленький метелик весь час бореться з жорстокою темрявою, нашестям, агресією Росії, створюючи світло. Творити книги – це творити світло, якого так боїться темрява».

«Видавництво Старого Лева» – українське видавництво, засноване 13 грудня 2001 року Мар’яною Савкою і Юрієм Чопиком у Львові. Створює книги для всієї родини: картонки, казки, віршики для малят, повісті для школярів, підліткову серію, нон-фікшн для різного віку, вишукану поезію, цікаві романи, неймовірної краси атласи та альбоми, розмальовки-антистрес.

З 2012 року «Видавництво Старого Лева» бере участь у міжнародних виставках. 2014-го видавництво вперше стало учасником найпрестижнішої міжнародної книжкової події – Bologna Children’s Book Fair, а книжка-картинка Творчої майстерні «Аґрафка» (Романи Романишин і Андрія Лесіва) «Зірки і макові зернята», що побачила світ у видавництв того ж року, здобула перемогу у номінації Opera Prima конкурсу Bologna Ragazzi Award.