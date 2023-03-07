Німецькі військові вчать українців працювати на системі ППО IRIS-T — Міноборони

Військовослужбовці Повітряних сил Збройних сил Німеччини проводять тактичну підготовку українських військових на системі протиповітряної оборони IRIS-T SLM.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“Військовослужбовці Повітряних сил Збройних сил Німеччини проводять тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T Infra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled SLM. Вони спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже були введені в Збройні сили Німеччини. Для цього моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв”, — йдеться в повідомленні.
Систему озброєння IRIS-T SLM можна розгорнути проти широкого спектру загроз, включно з повітряними загрозами, такими як дрони, літаки, вертольоти або крилаті ракети, відзначили у міністерстві.
“Наразі система доставлена в Україну та використовується Збройними силами України для захисту населення та критичної інфраструктури від російських авіаударів. Вона інтегрована в існуючі системи протиповітряної оборони”, — повідомили у Міноборони.
У жовтні 2022 року Німеччина передала Україні перший з чотирьох зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM. Постачання наступних трьох систем планується цього року.
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