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Німецькі військові вчать українців працювати на системі ППО IRIS-T — Міноборони

07.03.2023

Військовослужбовці Повітряних сил Збройних сил Німеччини проводять тактичну підготовку українських військових на системі протиповітряної оборони IRIS-T SLM. 

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Військовослужбовці Повітряних сил Збройних сил Німеччини проводять тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T Infra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled SLM. Вони спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже були введені в Збройні сили Німеччини. Для цього моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв”, — йдеться в повідомленні.

Систему озброєння IRIS-T SLM можна розгорнути проти широкого спектру загроз, включно з повітряними загрозами, такими як дрони, літаки, вертольоти або крилаті ракети, відзначили у міністерстві.

“Наразі система доставлена в Україну та використовується Збройними силами України для захисту населення та критичної інфраструктури від російських авіаударів. Вона інтегрована в існуючі системи протиповітряної оборони”, — повідомили у Міноборони.

У жовтні 2022 року Німеччина передала Україні перший з чотирьох зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM. Постачання наступних трьох систем планується цього року.

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