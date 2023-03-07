У Львові надрукували шрифтом Брайля та озвучили 360 книжок

У Львові завершують проєкт “Рятівна книжка: аудіокниги і книги шрифтом Брайля”. У межах проєкту у Ресурсному центрі НУ “Львівська політехніка” надрукували та озвучили 360 примірників книг.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Надрукували та озвучили книги “Біле Різдво. Твори класиків світової літератури” у 2-х томах, “Містерія Різдва” в 1-му томі та “Різдвяні історії” у 3-х томах. Проєкт реалізували за фінансування організації Abilis Foundation (Фінляндія).

“Кожна книга має одразу 3 ступені доступу, що є особливо зручним для дітей з різними категоріями інвалідності: аудіо, плоский шрифт, шрифт Брайля. Всі книги містять QR-код з аудіоверсією друкованого тексту, розміщений у тактильній рамці на звороті передньої титули для зручності пошуку незрячими дітьми, а також рельєфні та принципово кольорові малюнки, що ілюструють сюжети кожної з трьох книг”, — каже керівниця проєкту Оксана Потимко.

Книги розіслали адресно незрячим дітям у різні куточки України, багатьом українським спецшколам для дітей з вадами зору, зокрема у Харків, Одеса, Київ, Черкаси, Світловодськ, Клевань, Мукачево, Самгородок, Запоріжжя та ін. Також книги отримали окремі публічні бібліотеки України (Національна бібліотека для дітей та ін.), центральна спецбібліотека УТОС у Києві, центри реабілітації у різних містах України, онлайн-бібліотека brailem.com.

До запису аудіокнижок залучили 18 дітей, віком від 8 до 15 років з різних куточків України, 15 з яких – діти з інвалідністю (переважно незрячі або з комплексною інвалідністю), а також 35 акторів львівських театрів, артистів вокального жанру, телеведучих і журналістів, музикантів, викладачів.