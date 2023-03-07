Лукашенко заявив про затримання «українських терористів» за атаку на літак рф у Мачулищах

Ще тиждень тому Олександр Лукашенко, самопроголошений президент заявляв, що жодних вибухів у Білорусі не сталося, а вже у вівторок, 7 березня розповів про затримання нібито терориста українських спецслужб, а також його посібників, причетних до спроби диверсії щодо літака А-50 на аеродромі «Мачуліщі».

Про це повідомляє «Белта».

За словами Лукашенка, Служба безпеки України розробила «спецоперацію», до якої залучила росіянина з українським паспортом. За словами диктатора, «терорист» народився у Кривому Розі, жив у Криму, має родичів в Австрії та Києві.

Він був завербований спецслужбою України у 2014 році. Айтівець або той, хто добре розуміється на IT-технологіях.

«Готували диверсанта представники СБУ, використовували найвищі технології. Те, що ми побачили, реалізуючи операцію в Білорусі, — це справді було щось неймовірне. Були задіяні найвищі технології. Він був навчений усьому цьому не за один місяць. Після підготовки його маршрутували (так кажуть у КДБ) на нашу територію», — сказав Лукашенко.

Він заявив, що для атаки на російський літак обрали маленький безпілотник, тому що великий «системи відстеження б помітили».

За словами Лукашенка, російський військовий літак ДРЛО А-50 нібито не зазнав якихось значних пошкоджень, але росіян попросили забрати його на обслуговування та надіслали інший, що й було зроблено.

Він зазначив, що попросив Росію забрати літак на обслуговування, а до Білорусії надіслати інший.

У Білорусі затримано понад 20 учасників атаки на літак А-50, заявив Лукашенко.

А українському диверсанту, який організував атаку на літак А-50, допомагали представники білоруської опозиції, розповів Лукашенко.

Він також заявив, що доручив по всій країні провести «найжорстокішу зачистку» тих, хто виношує терористичні плани.

Самопроголошений президент Білорусі, говорячи про диверсію щодо літака А-50, назвав Зеленського «гнидою».

«Президент Зеленський — просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Це я вам говорю як президент», — заявив Лукашенко.

Він зазначив, що Зеленський «бігає навколо Білорусії» і просить укласти пакт про ненапад, а водночас погоджується на диверсії в країні.

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському військовому аеродромі «Мачулищі», що за 12 км від Мінська, пролунали два вибухи, унаслідок яких було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

2 березня з’явилося відео розвідки з аеродрому «Мачулищі», де пошкодили російський А-50.

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