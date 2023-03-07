МКІП запустило флешмоб із метою популяризації нематеріальної культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики України запустило флешмоб із метою популяризації нематеріальної культурної спадщини.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Український спадок – в кожен пост. З нагоди відзначення 15-ї річниці ратифікації Україною Конвенції ЮНЕСКО про охорону культурної спадщини 2003 року МКІП запускає флешмоб», – заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, нематеріальна спадщина України є унікальною та неповторною, саме тому про неї потрібно знати.

«Публікуйте фото української нематеріальної спадщини – свого регіону або улюбленого об’єкту; додайте хештег, в публікаціях пропонуємо використовувати хештеги #НематеріальнаСпадщинаУкраїни #НеБорщемЄдиним», – зазначив Ткаченко.

З переліком елементів НКС можна ознайомитися за посиланнями: національний, ЮНЕСКО.

У публікаціях можна використовувати фото, які ілюструють елементи НКС, з фотобанку, або власні фото.