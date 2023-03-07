У Тбілісі покажуть фільм «Будинок зі скалок» про війну в Україні, номінований на «Оскар»

Показ фільму “Будинок зі скалок” (A House Made of Splinters), який розповідає про те, як виживає дитячий будинок в Україні під час війни, відбудеться найближчого четверга у тбіліському кінотеатрі “Амірані”.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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Показ фільму відбудеться у Тбілісі 9 березня о 19:00. Вхід вільний, проте кількість місць обмежена розмірами зали.
Як повідомляв Укрінформ, стрічка Сімона Леренґа Вільмонта “Будинок зі скалок”, створена за участю України, вийде в український прокат 9 березня.
Фільм розповідає історію дитячого будинку в нині окупованому Лисичанську. Героями стрічки стали діти, позбавлені батьківського піклування. У притулку вони очікують на вирішення своєї долі: повернення до старої домівки або ж переїзду до нової. Водночас самовіддані соцпрацівниці дарують дітям миті радості та спокою і повертають у вже майже втрачене дитинство.
Стрічку створено за підтримки Держкіно в копродукції Швеції, Фінляндії, Данії та України. Українськими співпродюсерками фільму стали Дар’я Бассель та Віка Хоменко, а лінійним продюсером та другим режисером – Азад Сафаров.
A House Made of Splinters – другий фільм в історії незалежної України, який отримав номінацію на “Оскар”. Стрічка змагатиметься у номінації “Найкращий документальний повнометражний фільм”. Переможців премії “Оскар” оголосять 12 березня.
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