Допомагали росії у військовій сфері. США наклали санкції на дві канадські фірми

Дві канадські фірми потрапили до списку санкцій США за військову підтримку росії.

Про це йдеться у заяві представників США та Канади, які наводять Reuters.

Дві компанії по розповсюдження електроніки з Монреалю (Канада) — Cpunto Inc і Electronic Network Inc потрапили під санкції через підтримку військових дій рф проти України.

Вони вчинили дії, що суперечать інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів і які підпадають під дію експортних обмежень США.

Нещодавно уряд США закликав компанії забезпечити дотримання пов’язаних з росією санкцій та попередив, що невиконання цієї вимоги може призвести до судового переслідування чи примусових дій.

Канадське агентство прикордонної служби заявило, що дві компанії, які потрапили під санкції, були визначені як частина «глобальних зусиль» з підтримки росії, і що воно співпрацює з Бюро промисловості і безпеки США з метою обмеження доступу Росії до технологій.

У списку міністерства торгівлі не згадується, що саме відвантажували або намагалися відвантажити ці дві фірми, що викликало дії США.

Раніше повідомлялось, що США шукають союзників для санкцій проти Китаю, якщо той допоможе рф у війні.

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