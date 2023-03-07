Продажі нових автомобілів у росії в лютому впали на 62% — Гетьманцев

Продажі нових автомобілів у росії зменшились на 62%.
Про це повідомив Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансової та податкової політики.
Відсоток падіння приблизно однаковий і для реалізації авто у лютому (-62,1%), і за два місяці з початку року (-62,5%).
Лідером продажів став «АвтоВАЗ» — 40,9 тис. машин з 74,4 тис. усього проданих, або понад 55% ринку.
Бестселером в останній місяць зими серед марок стала «Лада Гранта» (16,3 тис.), яка майже в 2,5 рази випередила «Ладу Ниву» (6632).
З початку року збільшили свою частку на ринку «ГАЗ» (5,9%) та «УАЗ» (3,6%), які посіли четверте і п’яте місце, пропустивши перед собою китайські Haval та Geely.
У цілому ж доля росавтопрому зросла до небачених після розпаду СРСР висот — 64,5%.
Так виглядає розпродаж залишків автомобілів іномарок:
- VW — 495 (торік у січні-лютому — 9948);
- Hyundai — 415 (проти 25117);
- Toyota — 128 (проти 13694);
- Subaru — 84 (проти 681);
- Audi — 81 (проти 1772);
- Opel — 27 (проти 284);
- Honda — 5 (проти 226);
- Lexus — 5 (проти 1447).
- Renault (торік продано 18320), Nissan (8446), Mitsubishi (4945), Volvo (1295) та багатьох інших марок у продажі не помічені.
«Усього за рік так званої «спецоперації» росія небаченими темпами перетворюється у північну корею-2», — підсумував Гетьманцев.
Раніше «Укравтопром» показав, які авто найчастіше купляли чи завозили з-за кордону українці у 2022 році.
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