Продажі нових автомобілів у росії зменшились на 62%.

Про це повідомив Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансової та податкової політики.

Відсоток падіння приблизно однаковий і для реалізації авто у лютому (-62,1%), і за два місяці з початку року (-62,5%).

Лідером продажів став «АвтоВАЗ» — 40,9 тис. машин з 74,4 тис. усього проданих, або понад 55% ринку.

Бестселером в останній місяць зими серед марок стала «Лада Гранта» (16,3 тис.), яка майже в 2,5 рази випередила «Ладу Ниву» (6632).

З початку року збільшили свою частку на ринку «ГАЗ» (5,9%) та «УАЗ» (3,6%), які посіли четверте і п’яте місце, пропустивши перед собою китайські Haval та Geely.

У цілому ж доля росавтопрому зросла до небачених після розпаду СРСР висот — 64,5%.

Так виглядає розпродаж залишків автомобілів іномарок:

VW — 495 (торік у січні-лютому — 9948);

Hyundai — 415 (проти 25117);

Toyota — 128 (проти 13694);

Subaru — 84 (проти 681);

Audi — 81 (проти 1772);

Opel — 27 (проти 284);

Honda — 5 (проти 226);

Lexus — 5 (проти 1447).

Renault (торік продано 18320), Nissan (8446), Mitsubishi (4945), Volvo (1295) та багатьох інших марок у продажі не помічені.

«Усього за рік так званої «спецоперації» росія небаченими темпами перетворюється у північну корею-2», — підсумував Гетьманцев.

Раніше «Укравтопром» показав, які авто найчастіше купляли чи завозили з-за кордону українці у 2022 році.

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