СБУ викрила спроби спецслужб рф збирати розвіддані в Україні «від імені» зарубіжних ЗМІ

Кіберфахівці Служби безпеки фіксують численні спроби спецслужб рф отримати розвідувальну інформацію в Україні під виглядом діяльності представників іноземних медіа.

Про це повідомляє СБУ.

Для збору закритих відомостей ворог використовує спеціалізовані інтернет-платформи та професійні онлайн-форуми українських журналістів.

На цих ресурсах окупанти розміщують інформаційні запити нібито від працівників відомих зарубіжних ЗМІ.

У своїх повідомленнях вони звертаються до медійників та інших учасників профільних груп щодо отримання матеріалів начебто для підготовки «сюжетів» або «документальних фільмів» про війну в Україні.

Насамперед ворога цікавлять відомості про результати російських ракетних ударів по українських містах, у тому числі локації «прильотів» та їхні наслідки. У разі надання відповідних медіафайлів або текстових повідомлень автори «оголошень» обіцяють «гонорар».

Отриману інформацію ворог використовує для коригування повторних повітряних атак на українські об’єкти.

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