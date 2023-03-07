Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон бойових дій

У вівторок, 7 березня Кабмін схвалив ініціативу з примусової евакуації дітей із зон бойових дій.

Підставою для обов’язкового виїзду дитини відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з військовим командуванням та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

Обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

«Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя»,— йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Наразі, за даними Кабміну, під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

За даними Ірини Верещук, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, у Бахмуті станом на 7 березня залишаються менш як 4 тис. цивільних, серед них щонайменше 38 дітей.

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