Україна почала перемовини з партнерами про продовження «зернової угоди» — ЗМІ

Україна розпочала перемовини з партнерами з приводу продовження та розширення «зернової угоди». Її термін дії завершиться 18 березня.

Про це пише Reuters.

Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб і надалі мати можливість постачати зерно на світові ринки.

За даними джерел, Україна не веде переговорів із росією, але в Києва є розуміння, що з росіянами комунікують партнери.

«Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів», — розповіло джерело.

Тим часом 7—8 березня у Києві з візитом перебуватиме генсек ООН Антоніу Гутерреш. У середу він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, з яким обговорюватиме продовження «зернової угоди».

Раніше повідомлялось, що Туреччина працює над продовженням «зернової угоди» між Україною, ООН та росією.

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