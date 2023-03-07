У боях за Бахмут рф втратила до 30 тис. «вагнерівців» — західна розвідка

Росія втратила до 30 тисяч своїх бійців у спробах захопити Бахмут.

Про це пише The Guardian, посилаючись на оцінку західних офіційних осіб.

У цю статистику входять як убиті, так і поранені окупанти, уточнюється в матеріалі. Разом з тим втрати ЗСУ джерела видання називати відмовилися, зазначивши тільки, що вони «значно менші».

Також йдеться, що загиблих росіян найбільше серед зеків, завербованих до «Вагнера».

«Рівень смертності «Вагнера» був значно вищим, ніж у російських збройних сил», — сказали чиновники. Втрати «вагнерівців» і кадрових військових рф складають 3:1.

Якщо цифри точні, це означає, що рф зазнала більше втрат, ніж США за 20 років операцій в Афганістані, де загинуло і було поранено трохи менше 21 тис. солдатів, пишуть журналісти.

На думку західних чиновників, Україна все ще може утримувати і поповнювати запаси своїх військових в Бахмуті, хоча місто оточене з трьох сторін. Вони додали, що ЗСУ можуть «протриматися ще місяць» або вирішили здійснити тактичний відхід «протягом тижня». Втім, хід тривалої битви залишається невизначеним.

Напередодні у НАТО оцінили співвідношення втрат України та росії в Бахмуті як один до п’яти.

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