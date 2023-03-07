Під Бахмутом загинув Герой України «Да Вінчі» Дмитро Коцюбайло

Сьогодні, 7 березня, в бою під Бахмутом у віці 27 років загинув учасник добровольчого корпусу «Правий сектор», Герой України Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Вінчі».

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України», — зазначив глава держави.

«Да Вінчі» був командиром батальйону у 67-й окремій механізованій бригаді.

У 2014 році він брав участь у Революції гідності, а згодом пішов захищати Україну на Донбас. Попри юний вік, 18 років, Коцюбайло командував взводом добровольців, а через рік — ротою.

З 2016 року «Да Вінчі» призначили командиром Першої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі», яка входила до 5-го батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Зараз її переформували у батальйон.

30 листопада 2021 року Коцюбайло отримав звання Герой України і став першим добровольцем, якому присвоїли це звання за життя.

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