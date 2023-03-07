«Укрпошта» запускає доставку на електробайках, які мають GPS-трекери та USB-зарядку.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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«Спробуємо різні формати та моделі (2-х та 3-х-колісні), щоб вже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та с GPS-відстеженням. А враховуючи, що плануємо всім листоношам надати портативні комп’ютери та POS термінали, не забули й про USB-зарядку», — написав CEO компанії Ігор Смілянський.
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