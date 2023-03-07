8 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 8 березня

Сьогодні — Міжнародний жіночий день.

В Україні це офіційне державне свято і вихідний день. Хоча останніми роками в суспільстві точиться дискусія про доцільність слідувати радянським традиціям. Останнє опитування в Дії показало, що більшість українців хочуть, щоб 8 березня залишилось вихідним днем.

Також різняться думки про самий сенс Міжнародного жіночого дня в наш час. Одні вважають, що в цей день треба нагадувати про важливість рівних прав жінок і чоловіків. Отже це важливий день для феміністичного руху. Інші цим святом віддають шану жіночності і материнству.

Вперше жіночий день відзначили в США 28 лютого 1909 року з ініціативи Соціалістичної партії Америки як Національний день жінки.

В Радянському Союзі свято почали відзначати на початку 1920-х восьмого березня, оскільки в цей день 1917 року з демонстрації робітниць почалась Лютнева революція. З 1966 року 8 Березня стало вихідним днем. Десятиліттями Жіночий день найактивніше відзначали в СРСР і країнах соціалістичного табору.

У 1977 році за радянської ініціативи ООН надала святу статус міжнародного з повною назвою Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Яке релігійне свято 8 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобних Іоанна, Антіоха, Антоніна, Мойсея, Зевіна, Поліхронія, іншого Мойсея та Даміана — сирійських пустельників і християнських подвижників, що жили у V столітті.

День ангела 8 березня

Іменини в цей день святкують Іван, Дем’ян, Олександр, Кузьма, Мойсей.

Які історичні події стались 8 березня

1010 — перський поет Фірдоусі закінчив складення епосу іранських народів «Шах-наме».

1126 — після смерті Урраки Леонської королем Кастилії і Леона проголошений Альфонсо VII .

1387 — у Львові відбулася офіційна коронація Святої Королеви Гедвіґи.

1658 — підписаний Роскільська угода, який завершила дансько-шведську війну передачею Швеції величезних територій.

1702 — Анна Стюарт стала королевою-регентом Англії, Шотландії та Ірландії.

1736 — Надер Шах, засновник династії Афшаридів, коронований шахом Ірану.

1775 — анонімний автор опублікував статтю «Африканське рабство в Америці» із закликом звільнити рабів і скасувати рабство.

1817 — заснована Нью-Йоркська фондова біржа.

1857 — працівниці текстильної промисловості та фабрик з пошиття одягу в Нью-Йорку провели «марш порожніх каструль».

1910 — француженка Раймонда де Ларош стала першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота.

1920 — проголошене Арабське Королівство Сирія, перша арабська держава новітнього часу.

1946 — Львівський собор, організований комуністами і Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію і дав початок нищенню Української Греко-Католицької Церкви.

1950 — СРСР офіційно заявив про наявність у нього на озброєнні атомної бомби.

1979 — компанія Philips пропонує компакт-диск.

1983 — Рональд Рейган у своїй промові назвав СРСР «імперією зла».

1988 — сім’я Овечкіних з Іркутська захопила авіалайнер для спроби втекти з СРСР.

1993 — на каналі MTV дебютували мультиплікаційні персонажі Бівіс і Баттхед.

2006 — США скасували обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона–Вейніка щодо України.

2014 — літак Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс за маршрутом Куала-Лумпур (Малайзія) — Пекін (Китай) зник у небі над Південно-Китайським морем через 40 хвилин після зльоту. На борту перебували 239 осіб. Причини і обставини інциденту не з’ясовані.

Хто народився 8 березня

1494 — Россо Фйорентіно, італійський живописець.

1789 — Мігель Барраган, мексиканський політик і військовий, президент Мексики (1835—1836).

1879 — Отто Ган, німецький хімік, радіохімік, першовідкривач ядерної ізомерії та розщеплення урану, лауреат Нобелівської премії (1944).

1906 — Олександр Роу, радянський кінорежисер, постановник казок.

1941 — Андрій Миронов, радянський актор.

1944 — Сергій Нікітін, радянський і російський композитор, автор і виконавець пісень.

1958 — Гері Ньюман, британський музикант.

1990 — Макс Барських, український співак.

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