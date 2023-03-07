8 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 8 березня
Сьогодні — Міжнародний жіночий день.
В Україні це офіційне державне свято і вихідний день. Хоча останніми роками в суспільстві точиться дискусія про доцільність слідувати радянським традиціям. Останнє опитування в Дії показало, що більшість українців хочуть, щоб 8 березня залишилось вихідним днем.
Також різняться думки про самий сенс Міжнародного жіночого дня в наш час. Одні вважають, що в цей день треба нагадувати про важливість рівних прав жінок і чоловіків. Отже це важливий день для феміністичного руху. Інші цим святом віддають шану жіночності і материнству.
Вперше жіночий день відзначили в США 28 лютого 1909 року з ініціативи Соціалістичної партії Америки як Національний день жінки.
В Радянському Союзі свято почали відзначати на початку 1920-х восьмого березня, оскільки в цей день 1917 року з демонстрації робітниць почалась Лютнева революція. З 1966 року 8 Березня стало вихідним днем. Десятиліттями Жіночий день найактивніше відзначали в СРСР і країнах соціалістичного табору.
У 1977 році за радянської ініціативи ООН надала святу статус міжнародного з повною назвою Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.
Яке релігійне свято 8 березня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобних Іоанна, Антіоха, Антоніна, Мойсея, Зевіна, Поліхронія, іншого Мойсея та Даміана — сирійських пустельників і християнських подвижників, що жили у V столітті.
День ангела 8 березня
Іменини в цей день святкують Іван, Дем’ян, Олександр, Кузьма, Мойсей.
Які історичні події стались 8 березня
1010 — перський поет Фірдоусі закінчив складення епосу іранських народів «Шах-наме».
1126 — після смерті Урраки Леонської королем Кастилії і Леона проголошений Альфонсо VII .
1387 — у Львові відбулася офіційна коронація Святої Королеви Гедвіґи.
1658 — підписаний Роскільська угода, який завершила дансько-шведську війну передачею Швеції величезних територій.
1702 — Анна Стюарт стала королевою-регентом Англії, Шотландії та Ірландії.
1736 — Надер Шах, засновник династії Афшаридів, коронований шахом Ірану.
1775 — анонімний автор опублікував статтю «Африканське рабство в Америці» із закликом звільнити рабів і скасувати рабство.
1817 — заснована Нью-Йоркська фондова біржа.
1857 — працівниці текстильної промисловості та фабрик з пошиття одягу в Нью-Йорку провели «марш порожніх каструль».
1910 — француженка Раймонда де Ларош стала першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота.
1920 — проголошене Арабське Королівство Сирія, перша арабська держава новітнього часу.
1946 — Львівський собор, організований комуністами і Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію і дав початок нищенню Української Греко-Католицької Церкви.
1950 — СРСР офіційно заявив про наявність у нього на озброєнні атомної бомби.
1979 — компанія Philips пропонує компакт-диск.
1983 — Рональд Рейган у своїй промові назвав СРСР «імперією зла».
1988 — сім’я Овечкіних з Іркутська захопила авіалайнер для спроби втекти з СРСР.
1993 — на каналі MTV дебютували мультиплікаційні персонажі Бівіс і Баттхед.
2006 — США скасували обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона–Вейніка щодо України.
2014 — літак Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс за маршрутом Куала-Лумпур (Малайзія) — Пекін (Китай) зник у небі над Південно-Китайським морем через 40 хвилин після зльоту. На борту перебували 239 осіб. Причини і обставини інциденту не з’ясовані.
Хто народився 8 березня
1494 — Россо Фйорентіно, італійський живописець.
1789 — Мігель Барраган, мексиканський політик і військовий, президент Мексики (1835—1836).
1879 — Отто Ган, німецький хімік, радіохімік, першовідкривач ядерної ізомерії та розщеплення урану, лауреат Нобелівської премії (1944).
1906 — Олександр Роу, радянський кінорежисер, постановник казок.
1941 — Андрій Миронов, радянський актор.
1944 — Сергій Нікітін, радянський і російський композитор, автор і виконавець пісень.
1958 — Гері Ньюман, британський музикант.
1990 — Макс Барських, український співак.
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