Вночі нацгвардійці знищили ворожий дрон — ОК «Північ»

Українські захисники продовжують збивати російські повітряні цілі різних типів вдень та вночі.

Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

Так, 8 березня бійці НГУ «приземлили» один БПЛА окупантів.

«Військовослужбовці, що входять до складу Сил оборони Сіверщини, знищили ворожий «мопед», — вказали в ОК «Північ».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у боях за Бахмут рф втратила до 30 тис. «вагнерівців».

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