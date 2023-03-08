Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 8 березня

За минулу добу українські військові знищили 700 окупантів, чотири танки та три БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 7 березня орієнтовно склали:

особового складу близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,

танків — 3436 (+4) од,

бойових броньованих машин — 6723 (+9) од,

артилерійських систем — 2463 (+7) од,

РСЗВ — 488 (+0) од,

засоби ППО — 253 (+0) од,

літаків — 303 (+0) од,

гелікоптерів — 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2098 (+3),

крилаті ракети — 873 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5330 (+7) од,

спеціальна техніка — 236 (+0).

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