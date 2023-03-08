Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 8 березня

За минулу добу українські військові знищили 700 окупантів, чотири танки та три БПЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 7 березня орієнтовно склали:
- особового складу близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,
- танків — 3436 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 6723 (+9) од,
- артилерійських систем — 2463 (+7) од,
- РСЗВ — 488 (+0) од,
- засоби ППО — 253 (+0) од,
- літаків — 303 (+0) од,
- гелікоптерів — 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2098 (+3),
- крилаті ракети — 873 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5330 (+7) од,
- спеціальна техніка — 236 (+0).
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