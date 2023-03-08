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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 8 березня

08.03.2023

За минулу добу українські військові знищили 700 окупантів, чотири танки та три БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 7 березня орієнтовно склали:

  • особового складу близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,
  • танків — 3436 (+4) од,
  • бойових броньованих машин — 6723 (+9) од,
  • артилерійських систем — 2463 (+7) од,
  • РСЗВ — 488 (+0) од,
  • засоби ППО — 253 (+0) од,
  • літаків — 303 (+0) од,
  • гелікоптерів — 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2098 (+3),
  • крилаті ракети — 873 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5330 (+7) од,
  • спеціальна техніка — 236 (+0).

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