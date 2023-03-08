На засіданні Ставки розглянуть питання дозволів на виїзд чоловіків за кордон — Данілов

На найближчому засіданні Ставки головнокомандувача розглянуть питання, яке стосується дозволів на тимчасовий виїзд чоловіків за кордон.

Про це заявив Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки і оборони.

«На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов’язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати», — повідомив він.

Секретар РНБО підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на «посилення цих процесів» — умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Скандал довкола виїзду стендап-коміка Андрія Щегеля за кордон

Раніше стендап-комік Андрій Щегель заявив, що виїхав до Туреччини попри те, що мав три повістки в армію, оскільки вважає себе «вільною людиною». Він пояснив, що знайшов спосіб виїхати за межі України та «пожити в комфортній психологічній обстановці», отримавши дозвіл на концертну діяльність в іноземній країні від Мінкульту.

Після цієї заяви коміка Мінкульт подав на затвердження Кабміну більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку, зокрема артистів.

Під час воєнного стану, який діє в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, громадянам України призовного віку заборонено виїзд за кордон, але певним категоріям громадян можуть видавати тимчасовий дозвіл на перетин кордону. Такий дозвіл передбачає обов’язкове повернення в Україну.

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