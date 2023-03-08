«Бунтуй, кохай, права не віддавай!». Як українки розпочинали боротьбу за гендерну рівність

8 березня Україна святкує Міжнародний жіночий день. Хоча спочатку це було не свято, а день боротьби за права жінок. В такому розумінні його і зараз відзначають у багатьох країнах світу.

З цього приводу Сhas News розповідає, як жилося українкам у часи, коли жінки не мали права голосу, не могли знайти роботу за покликом серця та в усьому мусили (відповідно до букви закону) підкорятися чоловікам. Та про те, як перші українські феміністки намагалися виправити ситуацію.

Епоха безправності

«Від давніх давен всі учені люди, котрі пильно придивлялися до життя руського народу, визнавали, що русини обходяться з своїми жінками далеко лагідніше, далеко гуманніше й свобідніше, аніж їх сусіди. Свобідна воля жінки знаходить тут далеко більше шанування, ніж, наприклад, у великоросів; в родині вона займає дуже поважне і почесне становище», — писав у 1882 році Іван Франко. Однак шанування та повага ще не означали рівноправ’я.

Протягом багатьох століть української історії жінки знаходилися в тіні чоловіків. Звісно, можна згадати княгиню Ольгу чи Анастасію Маркович, дружину гетьмана Івана Скоропадського, якій козаки присвятили приказку «Іван носить плахту, а Настя — булаву». Однак це були винятки.

Сьогодні жінки по усьому світу борються проти гендерної дискримінації при працевлаштуванні та просуванні по кар’єрних сходах, вимагають рівної зарплати з чоловіками, виступають проти домашнього і сексуального насилля. В середині ХІХ століття, коли фемінізм вперше голосно заявив про себе, проблеми були ті самі, проте існували в набагато гіперболізованішому вигляді. І в Російській імперії, і в Австро-Угорщині, до складу яких входила більшість українських земель, жінки майже не мали прав.

Російське законодавство передбачало, що дружина мала підкорятися своєму чоловікові, а проживати окремо чи найматися на роботу — лише за його згоди. Дружини та доньки отримували меншу частину спадку у порівнянні з чоловіками. Вільно користуватися у шлюбі жінки могли лише своїм посагом. У сільській місцевості гендерні відносини регулювалися звичаєвим правом, яке також закріплювало провідну роль чоловічої статі у всіх сферах. Хоча у реальному житті становище селянок було набагато вищим порівняно з представницями панівних верст, що пояснювалося важкою працею та внеском у домашнє господарство.

Австрійський цивільний кодекс також трактував жінку як особу несамостійну, що потребувала постійної опіки чоловіків як у приватному, так і в публічному житті. Чоловік визначав місце проживання родини, розпоряджався грошима та майном, у тому числі і посагом. А у правових питаннях жінка визначалася недієздатною. Зокрема, кодекс забороняв жінками виступати свідками при складанні заповітів, прирівнюючи до дітей, ченців, безумних, незрячих, глухих та німих.

Ще гіршою була ситуацією у сфері політичних прав. У самодержавній Росії до 1905 року взагалі не передбачалося існування загальнодержавних представницьких органів, а до формування невеликої кількості виборних установ (наприклад, таких, як міські думи) допускалася дуже незначна кількість населення — і виключно чоловіки. Після утворення земств брати участь у їхніх виборах дозволили частині найзаможніших жінок, які самостійно вели господарство. Однак не прямо, а через уповноважених представників — чоловіків.

В Австро-Угорщині жінки, які відповідали фіскальному цензу, мали право голосу на виборах органів місцевого самоврядування, однак реалізувати могли його лише за посередництвом чоловіків. До виборів парламенту жінок не допускали.

В основі такого законодавства лежали патріархальні погляди та судження про призначення жінки, теоретичним підґрунтям котрих виступало християнське вчення, за яким жінка була створена після чоловіка та мала виконувати функцію його помічниці. Найрадикальніші захисники «традиційних цінностей» взагалі стверджували, що у жінок кров має більше води, мозок менший, рівень здібностей нижчий, ніж у чоловіків, а функції материнства серйозно виснажують організм. В кращому випадку жінок зображували як виховательок, господинь та берегинь домашнього вогнища.

Газета «Київський телеграф» в 1860 році так описувала ставлення суспільства до жінок: «Більшість нашого товариства у поглядах на жінку не далеко пішло від тургенівського Єфрема, на думку якого, «дружина дарована чоловікові для задоволення. У вищих наших верствах жінка взагалі розуміється дещо у ролі іграшки чоловіка, а у нижчих — стоїть на рівні тяглової сили».

На світанку фемінізму

В 1791 році одна з перших феміністок Олімпія де Гуж подала до французького революційного парламенту «Декларацію прав жінки та громадянки», яка передбачала зрівняння в соціальних і політичних права жінок та чоловіків. Документ не оцінили, а його авторку за два роки стратили на гільйотині. Проте рух за права жінок нікуди не зник і в середині ХІХ століття запалав з новою силою. Головною вимогою феміністок тоді було надання жінкам виборчих прав. Найрадикальніші суфражистки діяли у Британії. Намагаючись достукатись до влади, вони оголошували голодування, били вікна в урядових будівлях та магазинах, підпалювали церкви та залишали вибухівку в парках (хоча намагалися уникати жертв під час своїх атак).

Перші українки, які стали на захист своїх прав, до таких радикальних дій не вдавалися. Починався жіночий рух з малого — створення товариств взаємодопомоги та добродійних організацій, які організовували дитячі садки та притулки, боролися з проституцією та допомагали нужденним. Спершу найреволюційнішою вимогою було надання права жінкам на навчання у вишах. Тоді дівчата більш-менш вільно могли отримати лише початкову освіту та, при великому бажанні, середню. А от до університетів жінок не пускали, що значно обмежувало їх можливості для професійного зростання.

1860 року на хвилі ліберальних реформ в Російській імперії киянки подали петицію про право відвідувати лекції в університеті Святого Володимира. Наступного року з таким же клопотання виступили харків’янки. Професори та чиновники порадилися і надали дозвіл. Звісно, відвідування окремих лекцій не наближало жінок до отримання систематичної університетської освіти, однак доступ до традиційно чоловічих освітніх закладів вже виглядав перемогою. Проте тривала вона недовго. В 1863 році царський уряд передумав і категорично заборонив «особам жіночої статі відвідувати університетські лекції».

Жінки з таким рішення не змирилися. Ті, хто мав достатньо коштів, розпочали освітнє паломництво до європейських університетів — в першу чергу, до Цюріха, а інші продовжували бомбардувати урядові інстанції петиціями про доступ до вишів чи намагалися організувати підпільні університети.

Консервативні кола таке прагнення до вищої освіти не розуміли, вважаючи, що вона розбещує жінок, відволікає від звичної ролі матері та дружини та задурманює голови революційними ідеями. Однак в 1878 році уряд все ж таки пішов на поступки, дозволивши відкрити в Києві Вищі жіночі курси, які являли собою щось середнє між гімназією та університетом. Прикметно, що їхній перший голова професор Сильвестр Гогоцький, дружина якого виступила одним із ініціаторів відкриття курсів, у вступній промові заявив, що «жіночий розум не справжній, не чоловічий». Уряд, у свою чергу, наказував київському губернатору ретельно стежити за курсистками і при перших проявах антидержавницької агітації закрити установу. В результаті курси пропрацювали лише 11 років. За цей час тут отримали освіту більше тисячі жінок, багато з яких згодом себе проявили на революційній ниві.