Останній репортаж з «Да Вінчі»: біографія та фото загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла

Напередодні, 7 березня, в бою під Бахмутом у віці 27 років загинув учасник добровольчого корпусу «Правий сектор», Герой України Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Вінчі».

Фотографи Костянтин та Влада Ліберови опублікували останній фоторепортаж з наймолодшим українським війським, який має звання Героя України.

Дмитро Коцюбайло «Да Вінчі»: біографія

Дмитро народився 1995 року в Івано-Франківській області. Військовий із позивним «Да Вінчі» закінчив художній коледж, а у 18 років був учасником Революції гідності.

З літа 2014 року став на захист країни у складі Добровольчого корпусу «Правий сектор».

Коцюбайло був командиром взводу першої штурмової роти ДУК ПС. Воював у Пісках, потім — поблизу Авдіївки. Як доброволець співпрацював із підрозділами ЗСУ на всіх напрямках.

У 2017 році Дмитро отримав звання Народний герой, а у 2021 році — Герой України. «Да Вінчі» став першим військовим-добровольцем, який отримав це звання.

З початком повномасштабного російського вторгненя Дмитро став на захист країни разом зі сформованим підрозділом «Вовки Да Вінчі». Він воював на запорізькому напрямку, а згодом — на донецькому.

Основним профілем підрозділу були штурмові дії, але також Дмитро був артилеристом. Його гаубиця при цьому була трофейною.

Останній бій Дмитро прийняв під Бахмутом. Без нього залишилася парамедикиня Аліна Михайлова, з якою «Да Вінчі» впродовж багатьох років був у стосунках.

Його завзяття, розум, хоробрість та боротьба за ідею викликали захоплення у багатьох, в тому числі й у побратимів.

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