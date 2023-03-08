Скільки коштують тюльпани на 8 березня

В Україні сьогодні відзначають 8 березня. Традиційно в цей день жінкам дарують квіти та приємні подарунки. Найпопулярнішими квітами з року в рік в це свято залишаються тюльпани.

Chas News розповідає, скільки коштують тюльпани в різних регіонах України.

Спойлер: ціна тюльпанів у 2023 році приблизно на третину вища, ніж у попередні роки.

Ціна тюльпанів на 8 березня 2023

В інтернеті постачальники пропонують тюльпани поштучно і вже у готових букетах. Ціни коливаються від 28 грн за одну штучку до декількох тисяч за готові букети.

Наприклад, в Одесі та Вінниці можна придбати квітку від 35 грн за шт. У Дніпрі ціна варіюється від 45 до 70 грн. У Харкові невеликий букет з 15 тюльпанів обійдеться у 800 грн. А якщо із 25 — у 1300 грн.

В Києві, як завжди, ціна різна. Залежно від сорту квітка коштує від 30 до 60 грн.

В Хмельницькому купити звичайний тюльпан можна за 30 грн, а піоновидний — за 35. В Чернігові ціна на тюльпан — від 28 грн. Букет з 17 тюльпанів вартуватиме 590 грн. У Рівному квітку можна знайти за 30 грн.

Скільки коштували тюльпани у попередні роки

Середня ціна за тюльпан у великих містах України у 2023 році — 35 грн. До війни, у 2021, середня ціна одного тюльпана була 20-25 грн за одну штуку.

Тоді за букет з 25 квітів у Києві викладали в середньому від 500 до 700 грн. У 2023 році за такий букет в середньому доведеться заплатити 900 грн.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.