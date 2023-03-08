У Грузії під час учорашніх протестів затримали 66 осіб

У столиці Грузії вчора під час мітингу проти скандального закону про «іноагентів» затримали 66 людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Грузії.

У відомстві зазначають, що учасників акції затримали в адміністративному порядку за опір поліції (стаття 173) та дрібне хуліганство (стаття 166).

Також поліція порушила кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 353 (напад на поліцейського) та ст. 187 (пошкодження чи знищення речі).

Під час протестів постраждали близько 50 правоохоронців. Є також постраждалі серед цивільних, але їхня кількість не називається.

Нагадаємо, у вівторок, 7 березня парламент Грузії у першому читанні схвалив законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який також називають законопроєктом про «іноагентів» — на кшталт російського.

Десятки тисяч людей прийшли під будівлю парламенту, щоб висловити протест. Їх підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка закликала керівну партію «Грузинська мрія» відмовитися від ухвалення законопроєкту про «іноагентів».

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував ухвалений грузинським парламентом у першому читанні законопроєкт, назвавши документ «несумісним із цінностями та стандартами ЄС і таким, що суперечить проголошеній Грузією меті вступу до ЄС.

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