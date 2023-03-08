СБУ затримала ще одного ворожого інформатора в Одесі (фото)

Служба безпеки України заявила про викриття ще одного поплічника рашистів у результаті контрдиверсійних заходів на півдні України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що він оприлюднював у заборонених соцмережах інформацію про місця базування Сил оборони і розташування об’єктів критичної інфраструктури в Одеській області

Цю інформацію окупанти використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів.

У разі «прильотів» ворожий інформатор виходив на місцевість для з’ясування та оприлюднення їхніх наслідків для повторних повітряних атак. Контррозвідники СБУ встановили та затримали зловмисника в Одесі.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, який підтримує збройну агресію РФ та виправдовує воєнні злочини окупантів. Крім того, на власних сторінках у заборонених соцмережах він закликав до насильницького захоплення державної влади та знищення українського народу.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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