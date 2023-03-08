На порталі «Дія» запустили розділ «Моє будівництво». Які документи будуть у кабінеті

У середу, 8 березня на порталі «Дія» запустили розділ «Моє будівництво». Там можна буде знайти всі документи, де людина вказана замовником будівництва.

Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

За його словами, побачити документи можна незалежно від способу подання — через портал «Дія» чи ЦНАП. Скористатися послугою можуть як фізичні, так і юридичні особи.

Проте важливо, щоб документи були датовані не раніше липня 2020 року, адже більшість доступних документів у кабінеті створені після цієї дати

«Саме тоді ми запустили Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Це було початком цифровізації сфери, — зазначив Федоров.

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